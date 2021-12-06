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"До біса агресивні санкції": що приготували Росії у Білому домі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 грудня, 20:21
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Американці попереджають, що їхні заходи можна порівняти лише з санкціями проти КНДР та Ірану
Білому дому вже є з чим виходити до Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"
Білому дому вже є з чим виходити до Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"

Перед розмовою президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним 7 грудня американська сторона розробила неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України.

Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на офіційні особи, які беруть участь у розробці цього пакету.

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"Чортівські санкції"

"Офіційні особи США зараз зважують широкий спектр санкцій проти Росії, які покликані утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну. До них входять нові обмеження проти найближчого оточення Путіна та енергетичних компаній, а також один потенційний "ядерний варіант" – відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT", – передає телеканал.

Нові санкції також можуть бути застосовані відносно суверенного боргу Росії.

Повідомляється, що, ймовірно, санкції будуть введені і проти провідних російських олігархів з тим, щоб обмежити їхні можливості подорожувати і потенційно перекриваючи доступ до американських банківських систем та систем кредитних карток.

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Наразі йде узгодження цього пакету з європейськими партнерами США, оскільки вони мають тісніші економічні зв'язки з Росією. Тим не менш, сторони готові прийняти такий пакет санкцій, щоб він завдав ефективнішого удару по економіці РФ.

"Ми склали до біса агресивний пакет", – сказав високопосадовець США журналістам CNN. Він також попередив Росію, що якщо вона вторгнеться в Україну, США та Європа разом запровадять найгірші економічні санкції, які будь-коли застосовувалися до країн, крім Ірану та Північної Кореї.

В очікуванні переговорів

  • Президенти США та Росії завтра проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
  • Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" заявив, що на переговорах президентів США та Росії може бути досягнуто угоди щодо України: мир на можливе ненадання нашій країні членства в НАТО.
  • Республіканці в Сенаті США вимагають від Байдена покарати Росію санкціями, зокрема проти "Північного потоку – 2". Вони заблокували ухвалення оборонного бюджету своєї країни через те, що демократи не внесли до документу відповідні поправки.
  • Одночасно Джо Байден в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що не приймає якихось рамок Росії.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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