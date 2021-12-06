Федерация без НАТО: как далеко зайдут Путин и Байден в решениях по Украине

Украинский кризис станет главной темой переговоров президентов России и США

Владимир Путин и Джо Байден обсудят украинский вопрос. Фото: Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры. Лидеры обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границы Украины и расширение НАТО на восток.

Угроза вторжения

Одним из главных поводов организации переговоров стала угроза вторжения России в Украину, которая при самых худших сценариях может привести к третьей мировой войне. В Украине даже прогнозируют дату атаки армии РФ – по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вторжение может произойти в конце января.

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"Сейчас в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск, которые могут быть привлечены для эскалации – 94,3 тысяч человек", – сказал Резников, добавив, что ВСУ укрепляет позиции по самым опасным направлениям.

Резников озвучил свежие разведданные. Коллаж "Сегодня"

Россия "защищается"

В Кремле утверждают, что не собираются вторгаться в Украину, а войска стягивают к своим границам из-за угрожающего расширения НАТО на восток. По словам президента РФ Владимира Путина, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО все же подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

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"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы ", – сказал Путин 30 ноября.

Владимир Путин: "Инфраструктура НАТО подошла к границам России" / Фото: kremlin.ru

Готовы к разговору

В то же время Путин вдруг заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. В таком случае, по его словам, якобы никто не будет испытывать угроз.

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"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А в том, чтобы наладить отношения по созданию учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", – сказал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны. Об этом он сказал, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде 1 декабря.

"8 лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь это говорить всем и прямо россиянам, поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (Владимиром Путиным. – Ред.). Мы не боимся прямого диалога", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский: "Мы не боимся прямого диалога" / Фото: Офис Президента Украины

"Красные линии" Москвы

В то же время президент России обозначил "красные линии", из-за которых Москва не пойдет на компромисс. Как заявил Путин, РФ не приемлет расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины.

Обеспокоенность Кремля вызывает и то, что в Черное море регулярно заходят военные корабли США и Великобритании, а Украина проводит совместные учения с НАТО и ЕС, а также планирует строить новые военные базы при участии западных партнеров.

Строительство баз подтвердил и Алексей Резников.

Россия может признать "Л/ДНР"

Тем временем в Госдуме РФ заявили, что Россия может признать "Л/ДНР", если Киев использует "силовой сценарий" на Донбассе. Повышают ставки?

"Там находится сегодня около 700 тыс. граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона. Мы своих граждан бросать не собираемся. Территории эти нужно признавать", – заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Виктор Водолацкий: "Л/ДНР" нужно признать". Фото: 4th Christian Forum/Facebook.com

Встреча Лаврова и Блинкена

2 декабря в Стокгольме прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова. Главной темой переговоров была ситуация в Украине.

Американский госсекретарь подчеркнул, что США и их союзники заставят Россию заплатить "значительную цену" за решение о "военной эскалации" и пригрозил новыми санкциями. В ответ Лавров предупредил, что "втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от границ России, вынудят Москву предпринимать ответные меры".

Встреча Блинкена и Лаврова в Стокгольме продолжалась 49 минут / Фото: REUTERS

Диалог продолжат президенты

В результате переговоров стороны сошлись во мнении, что стабильные отношения входят в интересы как России, так и США. Теперь диалог по поводу Украины продолжат президенты Путин и Байден.

"Речь идет о видеоконференции", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Большая сделка

Политолог Вадим Карасев предполагает, что диалог Путина и Байдена может завершиться большой американо-российской сделкой, которая может иметь самые неожиданные последствия для Украины.

"Россия требует от США официального обещания, что Украина не вступит в НАТО. И пугает большой войной. Москва готова идти ва-банк. Вполне возможно, что ради мира и стабильности, Байден может согласиться на определенные условия Путина. Америка уже давит на Киев, настаивая на выполнении Минских соглашений выгодных России, но не Украине. Если Путин и Байден придут к соглашению, Россия отведет войска, а двери НАТО перед Украиной могут закрыться", – говорит "Сегодня" Карасев.

Диалог Байдена и Путина может завершиться большой американо-российской сделкой. Фото: коллаж

С ним соглашается политолог Александра Решмедилова.

"Главная цель России в переговорах с США – получить заверение, что Альянс не будет расширяться на восток и не будет поддерживать Киев", – говорит нам эксперт.

Александра Решмедилова: "Судя по последним сигналам от НАТО, Украину в блоке уже не ждут" / Фото: Facebook

Какие последствия

По мнению Карасева, некоторые решения извне могут создать нагнетение ситуации в Украине.

"Произойдет снижение накала во внешней ситуации, однако внутри страны начнется новый виток конфликтов. Власть будут обвинять в капитуляции, а дальнейшая судьба Донбасса останется под вопросом", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "В Украине вспыхнут массовые протесты" / Фото: Facebook

Выгодна ли сделка

Политолог Руслан Бортник считает, что Байден не согласится на условия Путина.

"Закрепление таких договоренностей вызовет недовольство украинцев и может привести к тому, что наша страна развернется в противоположную от Запада сторону. Кроме того, это ударит по Байдену и в США, где многие его критикуют за лояльность к России, а также не обрадует европейских партнеров, поддерживающих Украину. Такие последствия Америке не нужны", – объясняет Бортник.

Политолог Сергей Быков также уверен, что такое решение не выгодно Байдену.

"В США нет однозначного варианта решения украинского кризиса. Но на такой радикальный ход президент США вряд ли пойдет", – говорит Быков.

Сергей Быков: "Такое решение не выгодно Байдену" / Фото: Facebook

Есть ли камень преткновения

По мнению Бортника, Путин и Байден могут согласовать новый мирный план, который устроит всех.

"США поддерживают возвращение Донбасса в Украину на автономных правах. Ранее Байден говорил, что видит будущее Украины в виде федеративной страны. Такую идею поддерживают не все украинские политики, но она может стать камнем преткновения для снижения градуса напряженности", – резюмировал Бортник.

Руслан Бортник: "Путин и Байден могут согласовать новый мирный план" / Фото: Facebook

Переговоры Украина – США – Россия