SWIFT и "Северный поток – 2": Латвия требует послать Кремлю четкий сигнал

На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину. В Риге предлагают предупредить Москву о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".
Об этом Эдгар Ринкевичс заявил в интервью агентству Reuters.
Рига требует поддержать Украину
В интервью Ринкевичс сообщил, что есть способы защитить Украину от российской агрессии, даже если она не является членом НАТО. В первую очередь России необходимо заранее знать, какой будет экономическая цена такой агрессии.
Далее по теме
"НАТО необходимо увеличить свое присутствие на восточном фланге, чтобы показать России, что цена некоторых военных авантюр в Украине – это больше войск, мощнее обороноспособность и базовый оборонный потенциал в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии", – заявил Эдгар Ринкевичс.
Латвийский политик сказал, что если Россия действительно вторгнется в Украину, Запад должен подготовить очень сильный пакет экономических санкций, включая отключение России от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на газопровод "Северный поток-2".
Ринкевичс также сказал, что необходимо усилить боевые группы и противовоздушную оборону всех стран Балтии, а также увеличить присутствие США на земле.
"Видя, что сейчас происходит в Украине и вокруг нее, нам также необходимо пересмотреть, где мы находимся с защитой восточного фланга НАТО. Это означает больше возможностей, которые могут действительно послать России очень сильный сигнал сдерживания", – сказал Ринкевичс.
Ситуация
- Напомним, сегодня в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Уже известны несколько сценариев наступления российских войск на территорию Украины.
- Тем временем в Сети набирает оборотов масштабный флешмоб под названием "Украинцы будут сопротивляться".
- США подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину. Там, в частности, есть и предложение отключиться РФ от платежной системы SWIFT.