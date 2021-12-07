Россия стягивает танки и артиллерию на Донбасс – тревожное заявление разведки

В РФ отказываются комментировать данную информацию

Обстановка на Донбассе накаляется. Фото: коллаж "Сегодня"

В ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сопредельная сторона увеличила количество снайперов на передовых позициях.

В России уже отреагировали на это сообщение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответа не дал и переадресовал соответствующий вопрос журналистов в Минобороны РФ: "Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать".

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