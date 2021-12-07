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SWIFT та "Північний потік – 2": Латвія вимагає надіслати Кремлю чіткий сигнал

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 17:08
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Глава МЗС Латвії повідомив, що і без членства в НАТО Захід має варіанти, як захистити Україну
Главу МЗС Латвії також непокоїть скупчення російських військ на кордоні України / Колаж "Сьогодні"
Главу МЗС Латвії також непокоїть скупчення російських військ на кордоні України / Колаж "Сьогодні"

На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну. У Ризі пропонують попередити Москву про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT та введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це Едгар Рінкевичс заявив у інтерв'ю агенції Reuters.

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Рига вимагає підтримати Україну

В інтерв'ю Рінкевичс повідомив, що є засоби захистити Україну від російської агресії, навіть якщо вона не є членом НАТО. Насамперед Росії необхідно заздалегідь знати, якою буде економічна ціна такої агресії.

"НАТО необхідно збільшити свою присутність на східному фланзі, щоб показати Росії, що ціна деяких військових авантюр в Україні – це більше військ, потужніша обороноздатність і базовий оборонний потенціал у країнах Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії ", – заявив Едгар Рінкевичс.

Латвійський політик сказав, що якщо Росія справді вторгнеться в Україну, Захід має підготувати дуже сильний пакет економічних санкцій, включаючи відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT та накладення санкцій на газопровід "Північний потік-2".

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Рінкевичс також сказав, що необхідно посилити бойові групи та протиповітряну оборону всіх країн Балтії, а також збільшити присутність США на землі.

"Бачачи, що зараз відбувається в Україні та навколо неї, нам також необхідно переглянути, де ми знаходимося із захистом східного флангу НАТО. Це означає більше можливостей, які можуть дійсно надіслати Росії дуже сильний сигнал стримування", – сказав Рінкевичс.

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