SWIFT та "Північний потік – 2": Латвія вимагає надіслати Кремлю чіткий сигнал

На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну. У Ризі пропонують попередити Москву про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT та введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".
Про це Едгар Рінкевичс заявив у інтерв'ю агенції Reuters.
Рига вимагає підтримати Україну
В інтерв'ю Рінкевичс повідомив, що є засоби захистити Україну від російської агресії, навіть якщо вона не є членом НАТО. Насамперед Росії необхідно заздалегідь знати, якою буде економічна ціна такої агресії.
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"НАТО необхідно збільшити свою присутність на східному фланзі, щоб показати Росії, що ціна деяких військових авантюр в Україні – це більше військ, потужніша обороноздатність і базовий оборонний потенціал у країнах Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії ", – заявив Едгар Рінкевичс.
Латвійський політик сказав, що якщо Росія справді вторгнеться в Україну, Захід має підготувати дуже сильний пакет економічних санкцій, включаючи відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT та накладення санкцій на газопровід "Північний потік-2".
Рінкевичс також сказав, що необхідно посилити бойові групи та протиповітряну оборону всіх країн Балтії, а також збільшити присутність США на землі.
"Бачачи, що зараз відбувається в Україні та навколо неї, нам також необхідно переглянути, де ми знаходимося із захистом східного флангу НАТО. Це означає більше можливостей, які можуть дійсно надіслати Росії дуже сильний сигнал стримування", – сказав Рінкевичс.
Ситуація
- Нагадаємо, сьогодні в ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Вже відомі кілька сценаріїв наступу російських військ на територію України.
- Тим часом у Мережі набирає обертів масштабний флешмоб під назвою "Українці будуть чинити опір".
- США підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція відключитися РФ від платіжної системи SWIFT