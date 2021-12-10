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Україна не зможе відбити повномасштабний напад РФ – Буданов назвав причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 12:01
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Без підтримки Заходу ми матимемо серйозні проблеми, якщо агресор вдарить ракетами та авіацією
Якщо Росія нападе – будуть великі проблеми. Колаж "Сьогодні"
Якщо Росія нападе – будуть великі проблеми. Колаж "Сьогодні"

Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил і засобів для ведення бою.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов, пише американська газета. The New York Times.

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"На жаль, на цьому етапі Україні необхідно бути об'єктивною. Без підтримки західних сил у нас недостатньо військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він розпочнеться", – сказав він.

Буданов зазначив, що Росія у разі нападу насамперед вдарить авіацією та ракетами по складах з боєприпасами. Таким чином українські військові дуже швидко будуть виведені з ладу, також їх нічим будет забезпечувати для поповнення боєкомплекту. В таких умовах відповідальність за ведення бою ляже на передових командирів.

"Вони (українські військові) стоятимуть, поки є патрони. Вони зможуть використати те, що в них є в руках, але повірте мені, без доставки резервів у світі немає армії, яка б могла встояти", – наголосив генерал розвідки.

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Як Україна та Захід готуються до війни з РФ

  • Незважаючи на накопичення стотисячної армії біля кордонів України та загрози великої війни, на Заході вже заявляють, що ніхто не воюватиме за Україну. Колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вербшоу заявив, що країни НАТО лише допоможуть нашій країні зброєю та потужними санкціями. Також президент Джо Байден напередодні підтвердив, що армія США не воюватиме за Україну.
  • Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав запропонував озброїти Україну "розумними" ракетами. На його думку, нинішніх санкцій проти Москви недостатньо для стримування російських військ.
  • Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заявив, що жодного вторгнення в Україну не планується, а накопичення військ поблизу українських кордонів – звичайна "рутинна практика".
  • Водночас секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко оцінив шанси Путіна завоювати Україну. Він пояснив, що окупантам для досягнення мети потрібно близько 700 тисяч солдатів.

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