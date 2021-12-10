Україна не зможе відбити повномасштабний напад РФ – Буданов назвав причину

Без підтримки Заходу ми матимемо серйозні проблеми, якщо агресор вдарить ракетами та авіацією

Якщо Росія нападе – будуть великі проблеми. Колаж "Сьогодні"

Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил і засобів для ведення бою.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов, пише американська газета. The New York Times.

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"На жаль, на цьому етапі Україні необхідно бути об'єктивною. Без підтримки західних сил у нас недостатньо військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він розпочнеться", – сказав він.

Буданов зазначив, що Росія у разі нападу насамперед вдарить авіацією та ракетами по складах з боєприпасами. Таким чином українські військові дуже швидко будуть виведені з ладу, також їх нічим будет забезпечувати для поповнення боєкомплекту. В таких умовах відповідальність за ведення бою ляже на передових командирів.

"Вони (українські військові) стоятимуть, поки є патрони. Вони зможуть використати те, що в них є в руках, але повірте мені, без доставки резервів у світі немає армії, яка б могла встояти", – наголосив генерал розвідки.

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