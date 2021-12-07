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Санкцій – замало. Генерал США пропонує озброїти Україну "розумними" ракетами

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 23:46
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Нинішніх санкцій проти Москви недостатньо для стримування російських військ
Україна чекає на американське озброєння / Колаж "Сьогодні"
Україна чекає на американське озброєння / Колаж "Сьогодні"

Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках Філіп Брідлав переконаний, що у Заходу є більш широкий арсенал важелів впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж ті санкції, які вже застосовані. Зокрема йдеться про військову допомогу українській армії.

Про це він заявив під час свого виступу на Київському форумі безпеки.

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Більш рішучі дії

"У минулому ми запроваджували лише економічні санкції щодо Росії. Але ці санкції можливо були недостатньо ефективними, бо вони не змінили поведінки Володимира Путіна настільки, як очікувалося. Якщо ми надалі будемо застосовувати економічні санкції, то маємо пересвідчитися, що вони будуть справді болісними і змінять поведінку російського керівництва", – розповів американський генерал.

За словами Брідлава, Україна потребує набагато більшої підтримки.

"У нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції – це дипломатичні санкції та залучення інших західних країн до рішучого засудження ескалації. Загалом нам треба посили коаліцію на підтримку України. Щоб ми казали світу і росіянам зокрема, що відбувається. А може відбутися агресивна війна", – зазначив він.

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Сучасне озброєння

Зокрема Філіп Брідлав пропонує надати українському війську сучасне озброєння. Зокрема йдеться про дрони та "розумні" ракети. Американський генерал також відзначив їхню ефективність у бойових діях на території Донбасу.

"Якщо не працюють економічні санкції – тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціной можливої потенційної агресії стали серйозні втрати. Якщо вони (росіяни. – Ред.) нападуть в січні чи лютому – у нас залишилося мало часу. Перш за все, Україні потрібні допомога з системою протиповітряної оборони, дронами, розумними ракетами, які зможуть захистити і вже добре себе показали на Донбасі. ППО буде дуже важливим. Звичайно, якщо ми очікуємо військового нападу – ми маємо допомогти українцям в цьому", – заявив американський військовий.

Санкції

  • У Латвїї, наприклад, пропонують попередити Москву про можливе від'єднання Росії від платіжної системи SWIFT та введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік – 2".
  • США також підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція від'єднати РФ від платіжної системи SWIFT.
  • Москві чітко дають зрозуміти, що будуть серйозні наслідки у разі нової агресії і вже розробляється антиросійський план дій за трьома напрямками. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.
  • Водночас уряд Німеччини закликав членів конгресу США не запроваджувати додаткові санкції проти російського газогону "Північний потік – 2". За даними російських ЗМІ, конгресмени не внесли в бюджет США на 2022 рік згадку про санкції проти газогону. Але внесли додаткові кошти для армії України.

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