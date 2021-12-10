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Украина не сможет отразить полномасштабное нападение РФ – Буданов назвал причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
10 декабря, 12:01
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Без поддержки Запада у нас будут серьезные проблемы, если агрессор ударит ракетами и авиацией
Если Россия нападет - будут большие проблемы. Коллаж "Сегодня"
Если Россия нападет - будут большие проблемы. Коллаж "Сегодня"

Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов, пишет американская газета The New York Times.

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"К сожалению, на данном этапе Украине необходимо быть объективной. Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется", – сказал он.

Буданов отметил, что Россия в случае нападения в первую очередь ударит авиацией и ракетами по складам с боеприпасами. Таким образом украинские военные очень быстро будут выведены из строя, также их нечем будет снабжать для пополнения боекомплекта. В таких условиях ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.

"Они (украинские военные) будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять", – подчеркнул генерал разведки.

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Как Украина и Запад готовятся к войне с РФ

  • Несмотря на скопление стотысячной армии у границ Украины и угрозы большой войны, на Западе уже заявляют, что никто воевать за Украину не будет. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что страны НАТО лишь помогут нашей стране оружием и мощными санкциями. Также президент Джо Байден накануне подтвердил, что армия США не будет воевать за Украину.
  • Бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав предложил вооружить Украину "умными" ракетами. По его мнению, нынешних санкций против Москвы недостаточно для сдерживания российских войск.
  • Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика".
  • В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко оценил шансы Путина завоевать Украину. Он объяснил, что оккупантам для достижения цели необходимо около 700 тысяч солдат.

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