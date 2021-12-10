Украина не сможет отразить полномасштабное нападение РФ – Буданов назвал причину

Без поддержки Запада у нас будут серьезные проблемы, если агрессор ударит ракетами и авиацией

Если Россия нападет - будут большие проблемы. Коллаж "Сегодня"

Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов, пишет американская газета The New York Times.

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"К сожалению, на данном этапе Украине необходимо быть объективной. Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется", – сказал он.

Буданов отметил, что Россия в случае нападения в первую очередь ударит авиацией и ракетами по складам с боеприпасами. Таким образом украинские военные очень быстро будут выведены из строя, также их нечем будет снабжать для пополнения боекомплекта. В таких условиях ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.

"Они (украинские военные) будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять", – подчеркнул генерал разведки.

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