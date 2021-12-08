Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

700 тисяч військових РФ на полі бою: у Раді оцінили шанси Путіна в Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 грудня, 23:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наші експерти вважають, що Росія має стягнути всю армію до нашого кордону, щоб мати шанс
На думку Костенка, росіяни недостатньо стягнули військових до нашого кордону / Колаж "Сьогодні"
На думку Костенка, росіяни недостатньо стягнули військових до нашого кордону / Колаж "Сьогодні"

Те, що відбувається з боку Росії біля кордонів України, зовсім не нагадує підготовку до повномасштабного вторгнення в нашу країну, про що пишуть американські ЗМІ.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Росії не вистачає солдатів

"Збільшення (російських військових формувань на кордоні з Україною – Ред.) сталося, за даними всіх розвідок, десь на 3000. На три тисячі – це нічого, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як це малюють на картах", – зазначив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Як мінімум кожен військовий, який служив в армії, він розуміє, що для війська, яке наступає на супротивника, має бути якщо це в чистому полі щонайменше триразове збільшення – перевага військ. Якщо ми беремо місто, де відбуватиметься наступ – це від 7 до 10 разів. Якщо ми маємо армію 216 тисяч військових, то ми можемо порахувати мінімум, який має бути у РФ для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення. Це близько 700 тисяч. Якщо припустимо, що у них краще озброєння, можна говорити про 600 тисяч військ, які мають перебувати на кордоні. Це якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення. Зараз армія РФ, що ми можемо знайти у відкритих джерелах і те, що дає наша розвідка, активних бойових частин – 711 тисяч. Це практично вся російська армія має бути біля кордонів України. Тому говорити, що зараз є загроза повномасштабного вторгнення на Україну – її немає", – заявив в ефірі Роман Костенко.

При цьому нардеп сказав, що ніхто не бачить складів із боєприпасами, не бачить масового розгортання шпиталів з боку Росії. Так, фіксується активність розвідки з того боку. Проте все це в рамках того, що помічали розвідки раніше.

Реклама

Підготовка до війни

  • 8 грудня президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції назвав провокаційним питання журналіста про те, чи готується Росія до нападу на Україну.
  • Трохи раніше у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.
  • 8 грудня президент США Джозеф Байден заявив журналістам у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, що Пентагон не відправить до України своїх військ у разі нападу на нашу країну російських військових.
  • До загроз у наш бік вже приєдналася і Білорусь. Їх видав державний секретар Білорусі Безпеки Олександр Вольфович.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Що вирішили Путін та Байден стосовно України: ключові заяви Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Як Путін ударить танками та авіацією по Україні – військові пояснюють головні сценарії вторгнення Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Міг бути "другий Євросоюз". Вітольд Фокін про розвал СРСР, Біловезьку угоду і що пішло не так Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти