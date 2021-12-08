700 тисяч військових РФ на полі бою: у Раді оцінили шанси Путіна в Україні

Наші експерти вважають, що Росія має стягнути всю армію до нашого кордону, щоб мати шанс

На думку Костенка, росіяни недостатньо стягнули військових до нашого кордону / Колаж "Сьогодні"

Те, що відбувається з боку Росії біля кордонів України, зовсім не нагадує підготовку до повномасштабного вторгнення в нашу країну, про що пишуть американські ЗМІ.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Росії не вистачає солдатів

"Збільшення (російських військових формувань на кордоні з Україною – Ред.) сталося, за даними всіх розвідок, десь на 3000. На три тисячі – це нічого, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як це малюють на картах", – зазначив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Як мінімум кожен військовий, який служив в армії, він розуміє, що для війська, яке наступає на супротивника, має бути якщо це в чистому полі щонайменше триразове збільшення – перевага військ. Якщо ми беремо місто, де відбуватиметься наступ – це від 7 до 10 разів. Якщо ми маємо армію 216 тисяч військових, то ми можемо порахувати мінімум, який має бути у РФ для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення. Це близько 700 тисяч. Якщо припустимо, що у них краще озброєння, можна говорити про 600 тисяч військ, які мають перебувати на кордоні. Це якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення. Зараз армія РФ, що ми можемо знайти у відкритих джерелах і те, що дає наша розвідка, активних бойових частин – 711 тисяч. Це практично вся російська армія має бути біля кордонів України. Тому говорити, що зараз є загроза повномасштабного вторгнення на Україну – її немає", – заявив в ефірі Роман Костенко.

При цьому нардеп сказав, що ніхто не бачить складів із боєприпасами, не бачить масового розгортання шпиталів з боку Росії. Так, фіксується активність розвідки з того боку. Проте все це в рамках того, що помічали розвідки раніше.

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