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Кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилася – Пентагон попередив про небезпеку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
7 грудня, 09:55
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У Міністерстві оборони США провели зустріч, присвячену ситуації навколо України
Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"
Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію із нарощуванням Росією чисельності військ біля російсько-українського кордону.

Про це прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі розповів на брифінгу, який транслювався у Facebook.

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Він зазначив, що не вдаватиметься до деталей розвідувальних оцінок ситуації. Водночас він наголосив, що міністр оборони США разом із військовим та політичним керівництвом країни докладно поінформовані про те, що відбувається навколо України.

"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України", – зазначив Кірбі.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

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