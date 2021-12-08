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Армія США не воюватиме за Україну – Байден

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 грудня, 19:02
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З'явилися перші заяви президента США після переговорів із президентом Росії
За добу Байден особисто розповів про свої переговори з Путіним / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
За добу Байден особисто розповів про свої переговори з Путіним / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Пентагон не відправить до України своїх військ у разі нападу на нашу країну російських військових. Про це президент США Джозеф Байден заявив журналістам 8 грудня на брифінгу у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, передає CNN.

Заява

Як передає американський телеканал, президент Джо Байден у середу виключив можливість надсилання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення. Це він зробив через день після того, як у напруженій телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним виклав наслідки такого вторгнення.

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"Цього немає на столі (відправлення військ. – Ред.). У нас є моральне зобов'язання та юридичне зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО, якщо вони нападуть відповідно до статті 5, це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на... Україну", – передає слова Байдена CNN.

Байден має на увазі положення, яке гарантує колективний захист будь-якій країні-члену НАТО, Україна не є членом Альянсу.

Санкції

Байден також сказав, що натомість попередив Путіна, що введе санкції, "яких він ніколи не бачив", якщо масове нарощування російських військ на кордоні з Україною переросте у напад.

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"Я був дуже прямолінійний. Не було різких слів. Я був ввічливий, але ясно дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, будуть серйозні наслідки. Серйозні наслідки. Такі економічні наслідки, яких він ніколи не бачив та ніколи не відчував", – заявив Байден.

Переговори

  • Нагадаємо, 7 грудня відбулися двогодинні переговори російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена. Основною темою була – Україна.
  • Експосол США в Україні Джон Гербст вважав, що Байден під час переговорів підтвердить намір надати військову допомогу Україні. Але для нього ці переговори стануть перевіркою з боку Путіна.
  • За результатами переговорів Москва розпочала підготовку юридичного документу, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
  • Україна відмовлятися від свого шляху до НАТО та ЄС не збирається. Глава МЗС Дмитро Кулеба відкинув умову президента Росії, що Україна чи Захід мають гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід.

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8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

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