Армія США не воюватиме за Україну – Байден

З'явилися перші заяви президента США після переговорів із президентом Росії

За добу Байден особисто розповів про свої переговори з Путіним / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Пентагон не відправить до України своїх військ у разі нападу на нашу країну російських військових. Про це президент США Джозеф Байден заявив журналістам 8 грудня на брифінгу у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, передає CNN.

Заява

Як передає американський телеканал, президент Джо Байден у середу виключив можливість надсилання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення. Це він зробив через день після того, як у напруженій телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним виклав наслідки такого вторгнення.

Реклама

"Цього немає на столі (відправлення військ. – Ред.). У нас є моральне зобов'язання та юридичне зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО, якщо вони нападуть відповідно до статті 5, це священне зобов'язання. Це зобов'язання не поширюється на... Україну", – передає слова Байдена CNN.

Байден має на увазі положення, яке гарантує колективний захист будь-якій країні-члену НАТО, Україна не є членом Альянсу.

Санкції

Байден також сказав, що натомість попередив Путіна, що введе санкції, "яких він ніколи не бачив", якщо масове нарощування російських військ на кордоні з Україною переросте у напад.

Реклама

"Я був дуже прямолінійний. Не було різких слів. Я був ввічливий, але ясно дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, будуть серйозні наслідки. Серйозні наслідки. Такі економічні наслідки, яких він ніколи не бачив та ніколи не відчував", – заявив Байден.

Переговори