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"Це надзвичайно важливо": Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 грудня, 13:30
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Росія намагається створити для себе сприятливий ґрунт, вважає міністр оборони
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю ArmyInform.

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Стягування російських військ до кордонів України навесні теж було тиском та блефом з боку Кремля, щоб привернути увагу США та домогтися прямих переговорів президентів, вважає Резніков.

"До речі, надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби в Кремлі побачили, що нас "качає", могли б і спробувати вторгнутися. А демонстративна ескалація – це свідчення того, що на переговорах у нинішньому форматі, коли Росія намагається грати роль "посередника" між Україною і своїми маріонетками, у Кремля нічого не виходить. Тому він починає трясти зброєю", – сказав він.

Резніков підкреслив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в голові "російських вождів".

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"Росія намагається створити для себе спектр можливостей і сприятливий грунт, в тому числі для військового сценарію. Найкоротший шлях для цього – хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра. Звідси інформаційні вкидання, звідси спроби використати рух противників вакцинації проти COVID-19 тощо", – зазначив він.

Міністр також зазначив, що у Росії примусово вакцинують не лише військових та держслужбовців, а й духовенство, а в нашій країні розганяють фейки про те, що вакцина – це зло. З його слів, росіяни уважно стежать за всім.

"Якщо українське суспільство не втрачає голови, якщо іноземні партнери доповнюють заяви конкретними діями, то ймовірність ескалації знижується", – підсумував Резніков.

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Загроза вторгнення в Україну

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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