З Криму на Донбас: план нападу на Україну опублікували західні ЗМІ

Два американські ЗМІ опублікували карти "наступу Росії на Україну". Йдеться про The Washington Post і Bild. Telegram .
За даними видань, Росія може атакувати Україну на початку 2022 року. При цьому робиться застереження "але Путін ще рішення не ухвалив". Тобто як завжди: може напасти, а може й ні.
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Етапи
- За інформацією Bild на першому етапі буде удар із Криму та з Донбасу РФ, планується взяти під контроль весь південь України аж до кордону з Молдовою та Румунією.
- На другому етапі буде завдано удару з північного сходу з метою оволодіння всією східною Україною по лівому березі Дніпра.
- На третьому етапі удару буде завдано з півночі (у тому числі і з боку Білорусі) на Київ.
- ЗМІ США зазначають, що українська армія не зможе протистояти цьому наступу, а лінія фронту може стабілізуватися лише на захід від Києва.
- Також преса зазначає, що "Путін ще не ухвалив остаточного рішення нападати чи ні".
У США своя інформація
Американська розвідка має відповідний документ із супутниковими фотографіями. Там видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях.
Загроза вторгнення РФ
- Голова управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для напади на Україну .
- Меркель зробила Росії попередження щодо України.
- Крім того, агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати Москва туди із 15 листопада.
Путін поки що мовчить
Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України , президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.