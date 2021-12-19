"Мы не должны обманывать": в Британии оценили возможность отправки войск в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения.
Об этом сообщает DW.
"Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-либо отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы об этом знают", – сказал министр.
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По словам Уоллеса, Великобритания может помочь Украине в "наращивании потенциала". При этом угроза жестких экономических санкций – та форма сдерживания России, которой Лондон будет придерживаться с наибольшей вероятностью, указал он.
Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.
Угроза вторжения РФ в Украину
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