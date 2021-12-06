"Это чрезвычайно важно": Резников объяснил, как сорвать нападение РФ на Украину

Министр обороны Алексей Резников заявил, что отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров могут снизить вероятность вторжения России в Украину.
Об этом он сказал в интервью ArmyInform.
Стягивание российских войск к границам Украины весной тоже было давлением и блефом со стороны Кремля, чтобы привлечь внимание США и добиться прямых переговоров президентов, считает Резников.
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"Кстати, чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться вторгнуться. А демонстративная эскалация – это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не получается. Поэтому он начинает трясти оружием", – сказал он.
Резников подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в голове у "российских вождей".
"Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе для военного сценария. Самый короткий путь для этого – хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и тому подобное", – отметил он.
Министр также отметил, что в России принудительно вакцинируют не только военных и госслужащих, но и духовенство, а в нашей стране разгоняют фейки о том, что вакцина – это зло. По его словам, россияне внимательно следят за всем.
"Если украинское общество не теряет голову, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", – подытожил Резников.
Угроза вторжения в Украину
- На днях Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе. Оказывается, все дело в будущих переговорах Путина и Байдена.
- Также министр заявлял, что армия РФ вблизи Украины может вырасти вдвое.
- Резников назвал точное количество войск РФ, готовых к вторжению. Также он очертил сроки, когда будет наибольшая угроза нападения оккупантов на нашу страну.