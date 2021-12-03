Резников назвал точное количество войск РФ, готовых к вторжению

Оккупанты перебросили к украинским границам более 40 батальонно-тактических групп

Резников озвучил свежие разведданные. Коллаж "Сегодня"

Вблизи границ Украины Россия сосредоточила 94 тысячи солдат, а наиболее вероятный период для вторжения – в конце января. При этом украинская армия готовится к наихудшему сценарию и готова дать отпор.

Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, в апреле и сентябре этого года Россия перебрасывала к украинским границам более 50 батальонно-тактических групп.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальнонно-тактическая группа. Из них 33 на постоянной основе и 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", – сказал Резников.

Министр отметил, что сейчас Россия начала новые учения, осуществляет разведку возле наших границ, настраивает связь. А на прошлой неделе агрессор усилил танками и другой бронетехникой свои группировки в Брянской и Смоленской областях. С моря Россия сможет перебрасывать к границе Украины 8 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники.

"За этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет. Наоборот, наши военные укрепляют самые опасные направления. Наша разведка анализирует все сценарии, в том числе и наихудший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны РФ существует. Наиболее вероятным временем для достижения эскалации будет конец января", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина не собирается осуществлять какие-либо силовые провокации, но и вариант умиротворения агрессора – не рассматривается.

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"В случае необходимости Украина даст отпор", – резюмировал Резников.

Угроза вторжения в Украину