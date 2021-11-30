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В Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 09:47
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В США обеспокоены ситуацией возле границ нашего государства
Представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"
Представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"

В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. По их данным, количество военных увеличилось.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ.

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Он призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.

По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.

"Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил",
– подчеркнул представитель Пентагона.

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Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, а Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Путину совет относительно возможной новой агрессии против Украины. Он предупредил его о больших последствиях в случае нападения.
  • Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.

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