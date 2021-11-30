В Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной

В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. По их данным, количество военных увеличилось.
Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ.
Он призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.
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По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.
"Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил",
– подчеркнул представитель Пентагона.
Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, а Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Путину совет относительно возможной новой агрессии против Украины. Он предупредил его о больших последствиях в случае нападения.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.