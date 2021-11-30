В Пентагоне заявили об увеличении количества войск РФ у границы с Украиной

В США обеспокоены ситуацией возле границ нашего государства

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"

В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. По их данным, количество военных увеличилось.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ.

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Он призвал Россию быть "прозрачнее" относительно действий и намерений своих сил. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты и их союзники серьезно относиться к любым шагам, направленным на эскалацию.

По словам Кирби, США продолжают с большим беспокойством наблюдать за передвижением войск страны-агрессора вблизи украинской границы.

"Я могу сказать, что мы в дальнейшем наблюдаем передвижение, мы продолжаем видеть увеличение их сил",

– подчеркнул представитель Пентагона.

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Кирби также отметил, что российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру – сосредотачивают подразделения различных родов войск.

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