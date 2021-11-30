Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе

Министр обороны считает, что все дело в США

Министр Резников считает, что все это - давление на США / Коллаж "Сегодня"

Нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США. Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников в ходе онлайн-встречи между представителями Кабинета министров и бизнеса.

Об этом сообщает немецкое агентство DW.

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Мнение

"Сегодняшние события связаны скорее с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний, таким образом, пытается усилить свою переговорную позицию", – считает Резников.

Свое мнение министр основывает на похожей ситуации, которая сложилась весной 2021 года на наших границах. Тогда тоже "россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения". Впрочем, тогда не было такого волнения инвесторов как сейчас, считает Резников.

Что происходит на границе