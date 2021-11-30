Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе

Нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США. Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников в ходе онлайн-встречи между представителями Кабинета министров и бизнеса.
Об этом сообщает немецкое агентство DW.
Мнение
"Сегодняшние события связаны скорее с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний, таким образом, пытается усилить свою переговорную позицию", – считает Резников.
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Свое мнение министр основывает на похожей ситуации, которая сложилась весной 2021 года на наших границах. Тогда тоже "россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения". Впрочем, тогда не было такого волнения инвесторов как сейчас, считает Резников.
Что происходит на границе
- Россия не только подтянула свои войска к нашим границам, но еще и обновила вооружение у боевиков на Донбассе.
- В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать передвижение российских войск вблизи украинской границы. По их данным, количество военных увеличивается.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России на наши территории. По его словам, чтобы понять логику происходящего, недостаточно учитывать только ситуацию на границе, а нужно смотреть на общую картину.