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Есть план. Кулеба рассказал, как Запад готовит "удар" по России

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 09:15
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В странах НАТО идет конкретный разговор о жестких мерах – агрессору мало не покажется
Кулеба припугнул Россию наказанием за агрессию. Коллаж "Сегодня"
Кулеба припугнул Россию наказанием за агрессию. Коллаж "Сегодня"

Сейчас в различных западных столицах идет конкретное обсуждение, как наказать Россию в случае нападения на Украину. Москве четко дают понять, что будут серьезные последствия в случае новой агрессии и уже разрабатывается антироссийский план действий по трем направлениям.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

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По его словам, министры стран НАТО обсуждали комплексный пакет сдерживания России и в какие сроки он будет сформирован на случай военной агрессии.

"Уверяю вас, что прямо сейчас в различных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мерами, которые будут конкретными экономическими санкциями, включенными в этот пакет сдерживания. Именно разговор об этом: что конкретно будет делать каждый партнер, партнерская организация в ситуации, если Российская Федерация решит прибегнуть к военному сценарию. Эти разговоры происходят по графику, темп нормальный, достигнут неплохой прогресс", – сказал Кулеба.

Антироссийский пакет мер разрабатывается по трем направлениям:

  • четкое донесение до России по всем открытым и закрытым каналам о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия;
  • разработка санкционного пакета, который будет мгновенно применен в случае военной операции –это будут очень тяжелые экономически для РФ санкции;
  • углубление военно-технического сотрудничества с Украиной для укрепления ее обороноспособности.

"Но главное сейчас другое. Главное в том, что Россия видит, и ей очень четко передают происходящее, какие вопросы проговариваются. И все это для них очень четкий сигнал: они должны думать дважды, а то и трижды, прежде чем принимать любое решение военного характера", – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба на министерских встречах в Европе

Накануне Кулеба публично "поставил на место" Лаврова по украинскому вопросу, а Энтони Блинкен подержал нашего министра.

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Во время встречи Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном произошел неожиданный казус – в какой-то момент погас свет, американский дипломат даже стал шутить об оружии.

Также Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о Крыме. На днях самопровозглашенный президент Беларуси назвал украинский полуостров российским.

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