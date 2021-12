На встрече Кулебы и Блинкена неожиданно погас свет (видео)

В Стокгольме во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном на минуту погас свет. Видео опубликовано в Telegram – канале.

Все не на шутку перепугались. Блинкен нервно засмеялся и попроси больше так не шутить, так как в их стране разрешено ношение оружия.

В тоже время Кулеба растерялся и ойкнул.

По итогу встречи глава МИД рассказал в своем Twitter он чем они говорили с госсекретарем США и главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Борреллем.

Great meeting with @SecBlinken in Stockholm. We are closely working together on developing a comprehensive deterrence package, including severe economic sanctions, to demotivate Russia from further aggressive moves. We reaffirm the enduring Ukraine-U.S. strategic partnership. pic.twitter.com/ECdHnMGzSl