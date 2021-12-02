На встрече Кулебы и Блинкена неожиданно погас свет (видео)

Все присутствующие на встрече изрядно перепугались

Инцидент напугал Блинкена и Кулебу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Стокгольме во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном на минуту погас свет. Видео опубликовано в Telegram – канале.

Все не на шутку перепугались. Блинкен нервно засмеялся и попроси больше так не шутить, так как в их стране разрешено ношение оружия.

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‘В нашей стране разрешено ношение оружия, я бы попросил вас не выключать больше свет", – сказал он.

В тоже время Кулеба растерялся и ойкнул.

По итогу встречи глава МИД рассказал в своем Twitter он чем они говорили с госсекретарем США и главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Борреллем.

"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включительно с жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", – написал Кулеба.

Great meeting with @SecBlinken in Stockholm. We are closely working together on developing a comprehensive deterrence package, including severe economic sanctions, to demotivate Russia from further aggressive moves. We reaffirm the enduring Ukraine-U.S. strategic partnership. pic.twitter.com/ECdHnMGzSl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

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Также Кулеба отметил, что только выполнение Минских соглашений может решить вопрос окончания войны на Донбассе. Но если Россия будет продолжать агрессию – ее ждут серьезные последствия.

Ситуация с Донбассом

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

В середине ноября президент России Владимир Путин, например, заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей.

Отметим, что, ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведения выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.

Тем временем турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложил помирить Украину и Россию. Он хочет выступить посредником в переговорах Киева и Москвы.

Как решить конфликт

Президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.