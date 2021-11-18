Война далека от завершения – новое заявление Путина об Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
По его словам, война с Украиной – один из наиболее чувствительных для Кремля вопросов.
"К сожалению, он далек от разрешения. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер. На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" – ФРГ, Франция – не оспаривают нормы Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Нет альтернативы выполнению самих Минских договоренностей", – сказал Путин.
Хозяина Кремля также зацепило, что Запад поставляет украинской армии летальное вооружение, а сама Украина проводит военные учения, в том числе в Черном море.
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"Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки – на расстоянии 20 км от нашей границы летают стратегические бомбардировщики (США. – Ред.)", – пожаловался президент РФ.
РФ не выполняет даже первый пункт "Минска"
- Из Москвы постоянно доносятся обвинения, мол, Украина не выполняет договоренности по Донбассу – и так уже не первый год. Но на самом деле оккупанты еще не соблюдали полностью ни одного перемирия за все годы войны – на фронте как стреляли боевики, так и продолжаются бои. Например, только за вчерашний день ранения получили 5 бойцов ВСУ.
- Отметим, что Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина заставит Россию выполнять "Минск", а нарушения договоренностей не будут оставаться безнаказанными.