Война далека от завершения – новое заявление Путина об Украине

Хозяина Кремля также зацепило, что Украине поставляют опасное для оккупантов летальное вооружение

Путин обвиняет Украину, хотя Россия не прекращает стрелять. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, война с Украиной – один из наиболее чувствительных для Кремля вопросов.

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"К сожалению, он далек от разрешения. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер. На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" – ФРГ, Франция – не оспаривают нормы Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Нет альтернативы выполнению самих Минских договоренностей", – сказал Путин.

Хозяина Кремля также зацепило, что Запад поставляет украинской армии летальное вооружение, а сама Украина проводит военные учения, в том числе в Черном море.

"Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки – на расстоянии 20 км от нашей границы летают стратегические бомбардировщики (США. – Ред.)", – пожаловался президент РФ.

РФ не выполняет даже первый пункт "Минска"