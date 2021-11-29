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Эрдоган предложил помирить Украину и Россию

29 ноября, 13:36
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Турция выступает за мир на Донбассе
Эрдоган выступил с предложением
Эрдоган выступил с предложением / Фото: Коллаж: Сегодня

Турция готова стать посредником между РФ и Украиной. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет NTV.

"Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с Владимиром Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", — сказал Эрдоган.

Отметим, что 26 ноября на пятичасовом пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что президент России Владимир Путин имеет список украинцев, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. Этот список передал Путину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего недавнего визита в Сочи.

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"Список (политических заключенных. – ред.) передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом России и на уровне контактных групп списки были переданы российской стороне. Я хочу его (Эрдогана. – ред.) поблагодарить, потому что он просил за это, он просил в целом, но ударение было на крымских татарах, потому что для него это личный вопрос. Ждем ответа (от России. – ред.), но его пока нет", – сказал Зеленский.

В то же время сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал президенту России список удерживаемых и подлежащих обмену лиц через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также он отметил, что проблема обмена списками удерживаемых лиц в связи с конфликтом в Донбассе остается одним из комплекса вопросов в двусторонних отношениях России и Украины.

Ситуация с обменом

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