На зустрічі Кулеби та Блінкена несподівано згасло світло (відео)

У Стокгольмі під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на хвилину погасло світло. Відео опубліковано в Telegram – каналі.

Усі не на жарт перелякалися. Блінкен нервово засміявся і попроси більше так не жартувати, оскільки в їхній країні дозволено носити зброю.

У той же час Кулеба розгубився і ойкнув.

За підсумками зустрічі глава МЗС розповів у своєму Twitter він чим вони говорили з держсекретарем США та головою зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепом Борреллем.

Great meeting with @SecBlinken у Stockholm.