На зустрічі Кулеби та Блінкена несподівано згасло світло (відео)

Усі присутні на зустрічі неабияк перелякалися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Стокгольмі під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на хвилину погасло світло. Відео опубліковано в Telegram – каналі.

Усі не на жарт перелякалися. Блінкен нервово засміявся і попроси більше так не жартувати, оскільки в їхній країні дозволено носити зброю.

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"У нашій країні дозволено носити зброю, я попросив би вас не вимикати більше світло", – сказав він.

У той же час Кулеба розгубився і ойкнув.

За підсумками зустрічі глава МЗС розповів у своєму Twitter він чим вони говорили з держсекретарем США та головою зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепом Борреллем.

"Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно із жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", – написав Кулеба.

Great meeting with @SecBlinken у Stockholm. Ми являємося глибоко працюючим разом на розробці досконалої відповідальності package, включаючи severe economic sanctions, до demotivate Russia from further aggressive moves. We reaffirm the enduring Ukraine-U.S. strategic partnership. pic.twitter.com/ECdHnMGzSl - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

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Також Кулеба зазначив, що лише виконання Мінських угод може вирішити питання закінчення війни на Донбасі . Але якщо Росія продовжуватиме агресію – її чекають серйозні наслідки.

Ситуація із Донбасом

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

У середині листопада президент Росії Володимир Путін, наприклад, заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей .

Зазначимо, що, посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.

Тим часом турецький лідер Реджеп Ердоган запропонував помирити Україну та Росію . Він хоче виступити посередником у переговорах Києва та Москви.

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донеччині.

Також Зеленський заявляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести референдум.