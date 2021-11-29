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Ердоган запропонував помирити Україну та Росію

29 листопада, 13:36
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Туреччина виступає за мир на Донбасі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Туреччина готова стати посередником між РФ та Україною. Про це заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, пише NTV .

"Ми за мир у регіоні… Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією і особливо з Володимиром Путіним. Ми готові до посередництва, проводячи переговори як з Україною, так і з паном Путіним. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання", — сказав Ердоган.

Зазначимо, що 26 листопада на п'ятигодинному прес-марафоні президента України Володимира Зеленського стало відомо, що президент Росії Володимир Путін має список українців, які перебувають у полоні у бойовиків на Донбасі. Цей список передав Путіну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у час свого недавнього візиту в Сочи.

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"Список (політичних в'язнів. – ред.) передано Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом. У нього була зустріч із президентом Росії і на рівні контактних груп списки були передані російській стороні. Я хочу йому (Ердогана. – ред.) подякувати, тому що він просив за це, він просив загалом, але наголос було на кримських татарах, тому що для нього це особисте питання. Чекаємо на відповідь (від Росії. – ред.), але її поки що немає", – сказав Зеленський.

У той же час, сьогодні прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення президента України Володимира Зеленського про те, що він передав президенту Росії список осіб, які утримуються і підлягають обміну через турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана.

Також він зазначив, що проблема обміну списками утримуваних осіб у зв'язку з конфліктом на Донбасі залишається одним із комплексу питань у двосторонніх відносинах Росії та України.

Ситуація з обміном

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29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

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