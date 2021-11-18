Війна далека від завершення – нова заява Путіна про Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей. Про це він сказав на розширеному засіданні колегії МЗС РФ
За його словами, війна з Україною – одне з найчутливіших для Кремля питань.
"На жаль, він далекий від вирішення. Україна демонстративно не виконує своїх зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів. На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" – ФРН, Франція – не заперечують норм Мінських угод. Але насправді, на жаль, потурають курсу київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання у глухий кут. Немає альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей", – сказав Путін.
Хазяїна Кремля також зачепило, що Захід постачає українській армії летальне озброєння, а сама Україна проводить військові навчання, зокрема у Чорному морі.
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"Щодо Чорного моря, то це взагалі виходить за певні рамки – на відстані 20 км від нашого кордону літають стратегічні бомбардувальники (США. – Ред.)", – поскаржився президент РФ.
РФ не виконує навіть перший пункт "Мінська"
- З Москви постійно долинають звинувачення, мовляв, Україна не виконує домовленості щодо Донбасу – і так уже не перший рік. Але насправді окупанти ще не дотримувалися повністю жодного перемир'я за всі роки війни – на фронті як стріляли бойовики, так і продовжуються бої. Наприклад, лише за вчорашній день поранення отримали 5 бійців ЗСУ.
- Зазначимо, що Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрільбу і піти з Донбасу.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна змусить Росію виконувати "Мінськ", а порушення домовленостей не залишатимуться безкарними.