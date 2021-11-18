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Війна далека від завершення – нова заява Путіна про Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 листопада, 16:37
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Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння
Путін звинувачує Україну, хоч Росія не припиняє стріляти. Колаж "Сьогодні"
Путін звинувачує Україну, хоч Росія не припиняє стріляти. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей. Про це він сказав на розширеному засіданні колегії МЗС РФ

За його словами, війна з Україною – одне з найчутливіших для Кремля питань.

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"На жаль, він далекий від вирішення. Україна демонстративно не виконує своїх зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів. На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" – ФРН, Франція – не заперечують норм Мінських угод. Але насправді, на жаль, потурають курсу київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання у глухий кут. Немає альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей", – сказав Путін.

Хазяїна Кремля також зачепило, що Захід постачає українській армії летальне озброєння, а сама Україна проводить військові навчання, зокрема у Чорному морі.

"Щодо Чорного моря, то це взагалі виходить за певні рамки – на відстані 20 км від нашого кордону літають стратегічні бомбардувальники (США. – Ред.)", – поскаржився президент РФ.

РФ не виконує навіть перший пункт "Мінська"

  • З Москви постійно долинають звинувачення, мовляв, Україна не виконує домовленості щодо Донбасу – і так уже не перший рік. Але насправді окупанти ще не дотримувалися повністю жодного перемир'я за всі роки війни – на фронті як стріляли бойовики, так і продовжуються бої. Наприклад, лише за вчорашній день поранення отримали 5 бійців ЗСУ.
  • Зазначимо, що Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрільбу і піти з Донбасу.
  • Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна змусить Росію виконувати "Мінськ", а порушення домовленостей не залишатимуться безкарними.

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