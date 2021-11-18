Війна далека від завершення – нова заява Путіна про Україну

Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння

Путін звинувачує Україну, хоч Росія не припиняє стріляти. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей. Про це він сказав на розширеному засіданні колегії МЗС РФ

За його словами, війна з Україною – одне з найчутливіших для Кремля питань.

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"На жаль, він далекий від вирішення. Україна демонстративно не виконує своїх зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів. На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" – ФРН, Франція – не заперечують норм Мінських угод. Але насправді, на жаль, потурають курсу київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання у глухий кут. Немає альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей", – сказав Путін.

Хазяїна Кремля також зачепило, що Захід постачає українській армії летальне озброєння, а сама Україна проводить військові навчання, зокрема у Чорному морі.

"Щодо Чорного моря, то це взагалі виходить за певні рамки – на відстані 20 км від нашого кордону літають стратегічні бомбардувальники (США. – Ред.)", – поскаржився президент РФ.

РФ не виконує навіть перший пункт "Мінська"