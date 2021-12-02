Блінкен назвав єдиний спосіб, як закінчити війну на Донбасі

Тільки виконання Мінських угод може вирішити питання закінчення війни на Донбасі. Але якщо Росія продовжуватиме агресію – її чекають серйозні наслідки. Про це сказав держсекретар Ентоні Блінкен, передає ZN.ua.
За його словами, і Київ, і Москва постійно говорять про необхідність виконання "Мінська".
"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські угоди мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України", – Заявив Блінкен.
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Держсекретар зазначив, що напередодні провів зустрічі із главами МЗС країн НАТО, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він зазначив, що всі говорили про небезпеку нового вторгнення РФ до України.
"Я думаю, що зможу відобразити не тільки точку зору Сполучених Штатів, але й точку зору всіх союзників щодо НАТО... Якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки", – наголосив глава американської дипломатії.
Війна на Донбасі
- Нещодавно президент РФ Володимир Путін говорив, що війна на Донбасі далека від завершення. Господаря Кремля також зачепило, що Україні постачають небезпечне для окупантів летальне озброєння.
- У свою чергу, президент Володимир Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки без цього неможливо вирішити конфлікт на Донбасі.
- Тим часом турецький лідер Реджеп Ердоган запропонував помирити Україну та Росію. Він хоче виступити посередником у переговорах Києва та Москви.