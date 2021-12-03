Є план. Кулеба розповів, як Захід готує "удар" по Росії

У країнах НАТО триває конкретна розмова про жорсткі заходи – агресорові мало не здасться

Кулеба налякав Росію покаранням за агресію. Колаж "Сьогодні"

Наразі у різних західних столицях триває конкретне обговорення, як покарати Росію у разі нападу на Україну. Москві чітко дають зрозуміти, що будуть серйозні наслідки у разі нової агресії і вже розробляється антиросійський план дій за трьома напрямками.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

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За його словами, міністри країн НАТО обговорювали комплексний пакет стримування Росії і в які терміни його буде сформовано на випадок військової агресії.

"Запевняю вас, що прямо зараз у різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна та дуже предметна розмова над конкретними заходами, які будуть конкретними економічними санкціями, включеними до цього пакету стримування. Саме розмова про це: що конкретно робитиме кожен партнер, партнерська організація у ситуації, якщо Російська Федерація вирішить вдатися до військового сценарію. Ці розмови відбуваються за графіком, темп нормальний, досягнуто непоганого прогресу", – сказав Кулеба.

Антиросійський пакет заходів розробляється за трьома напрямками:

чітке донесення до Росії за всіма відкритими та закритими каналами про те, що військова операція на території України матиме для неї непоправні наслідки;

розробка санкційного пакета, який буде миттєво застосований у разі військової операції – це будуть дуже важкі економічно для РФ санкції;

поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною задля зміцнення її обороноздатності.

"Але головне зараз інше. Головне в тому, що Росія бачить, і їй дуже чітко передають те, що обговорюється. І все це для них дуже чіткий сигнал: вони мають думати двічі, а то й тричі, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення воєнного характеру", – наголосив голова МЗС України.

Кулеба на міністерських зустрічах у Європі

Напередодні Кулеба публічно "поставив на місце" Лаврова щодо українського питання, а Ентоні Блінкен потримав нашого міністра.

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Під час зустрічі Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном стався несподіваний казус – у якийсь момент погасло світло, американський дипломат навіть почав жартувати про зброю.

Також Кулеба відреагував на слова Лукашенка про Крим. Днями самопроголошений президент Білорусі назвав український острів російським.