Теперь враги? Кулеба отреагировал на слова Лукашенко про Крым

Минск получил ответ за признание оккупации Крыма

Украина внимательно следит за всем, что говорит Лукашенко / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал отношение Киева к заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси относительно признания Крыма российским.

Отношение Украины Кулеба высказал в интервью латвийскому порталу sargs.lv.

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Чувствительный вопрос

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также отметил, что даже если Беларусь в настоящее время не представляет прямой военной угрозы для Украины, то политические заявления Минска уже являются частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридная атака его режима на Латвию, Литву и Польшу также делают его открытой угрозой. Эта угроза должна быть устранена. Однако, чтобы обезопасить себя от таких неприятных сюрпризов, нужно откуда-то вывести войска и направить их к границе с Беларусью. Проблема в том, что эти ресурсы небезграничны", – отметил дипломат.

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