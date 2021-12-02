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Теперь враги? Кулеба отреагировал на слова Лукашенко про Крым

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 декабря, 22:42
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Минск получил ответ за признание оккупации Крыма
Украина внимательно следит за всем, что говорит Лукашенко / Коллаж "Сегодня"
Украина внимательно следит за всем, что говорит Лукашенко / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал отношение Киева к заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси относительно признания Крыма российским.

Отношение Украины Кулеба высказал в интервью латвийскому порталу sargs.lv.

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Чувствительный вопрос

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также отметил, что даже если Беларусь в настоящее время не представляет прямой военной угрозы для Украины, то политические заявления Минска уже являются частью агрессивной внешней политики России.

"Заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридная атака его режима на Латвию, Литву и Польшу также делают его открытой угрозой. Эта угроза должна быть устранена. Однако, чтобы обезопасить себя от таких неприятных сюрпризов, нужно откуда-то вывести войска и направить их к границе с Беларусью. Проблема в том, что эти ресурсы небезграничны", – отметил дипломат.

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Ситуация

  • 30 ноября Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году "референдума". По его мнению, полуостров и до этого был российским.
  • В интервью пропагандистскому агентству "РИА "Новости", Лукашенко открыл страшную тайну, что российские военные взяли полуостров Крым под свой контроль "по просьбе украинских военнослужащих".
  • Также в данном интервью Лукашенко заявил, что очень хочет слетать в президентом России вместе в Крым, тем самым нарушив международными законы.

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