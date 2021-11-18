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Есть план, как сдержать Россию – Кулеба назвал три направления

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 ноября, 10:15
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Киев и Запад сделают так, чтоб у Москвы даже не было желания вторгаться в Украину
Украина с помощью Запада остановит РФ. Коллаж "Сегодня"
Украина с помощью Запада остановит РФ. Коллаж "Сегодня"

Украина вместе с западными союзниками готовят трехуровневый план по сдерживанию России от возможных новых агрессивных действий против нашей страны. Он включает в себя дипломатические, экономические и военные меры.

Об этом рассказал РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии относительно Украины, в том числе и военный. Поэтому Киев и Запад считают, что есть реальная угроза, а не просто опасения.

"Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий", – рассказал Кулеба.

Министр отметил, что Киев заручается международной поддержкой, чтобы у Москвы даже не возникало желания вторгаться в Украину. В связи с этим идет работа над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий России.

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План сдерживания России

  • Первый уровень – дипломатический. Заключается в том, чтобы партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины.
  • Второй уровень – экономический. Это новые санкции в самые болезненные места, в том числе по "Северному потоку – 2", которые могут быть введены за военную агрессию России.
  • Третий уровень – военно-оборонительный. Речь идет о военной помощи Запада Украине: дополнительное вооружение, разведка, повышение военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море.

"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", – резюмировал Кулеба.

Россия действительно может напасть?

В последние недели вблизи украинской границы заметили большое скопление войск РФ – были даже опубликованы спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

Дмитрий Кулеба уже говорил американским СМИ, что Россия может попытаться захватить новые территории Украины. Поэтому сейчас делается все, чтобы этого не допустить. А вот западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой.

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Тем временем в США и НАТО уже заявили, что внимательно следят за происходящим вблизи украинских границ и предупредили Россию воздержаться от нападения на Украину.

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