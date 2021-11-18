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Вторжение в Украину будет трагической ошибкой: США и Британия предупредили Россию

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
18 ноября, 09:55
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Кремль предостерегли от военного авантюризма в отношении Украины
США следят за действиями России у границы Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
США следят за действиями России у границы Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы. Также он призвал Россию действовать более открыто и не скрывать своих намерений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Что касается наращивания военного присутствия (России. – Ред.) на границе с Украиной: мы очень внимательно следим за этим, и я регулярно, часто контактирую с главой Европейского командования ВС США генералом Тодом Уолтерсом", – сказал Остин.

Он отметил, что США не могут точно определить намерения Москвы в отношении Украины.

"Я призываю Россию быть более транспарентной по поводу того, что она собирается делать, и предпринимать шаги в соответствии с Минскими договоренностями", – добавил министр.

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Глава Пентагона подчеркнул, что поддержка Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

Кроме того, поддержку выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он считает, что вторжение России в Украину было бы трагической ошибкой.

Как сообщает The Guardian, Джонсон отвечал на вопрос, что еще Великобритании нужно сделать, чтобы защитить Польшу и Украину от России.

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По словам британского премьера, это два разных случая, потому что Польша имеет гарантию безопасности от НАТО, а Украина нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену просчета на границе.

"Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть", – сказал глава британского правительства.

Войска РФ на границе с Украиной

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Также, по данным Bloomberg, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.
  • В Великобритании заявили о готовности направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

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