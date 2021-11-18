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Є план, як стримати Росію – Кулеба назвав три напрямки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 листопада, 10:15
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Київ і Захід зроблять так, щоб у Москви навіть не було бажання вторгатися в Україну
Україна за допомогою Заходу зупинить Росію. Колаж "Сьогодні"
Україна за допомогою Заходу зупинить Росію. Колаж "Сьогодні"

Україна разом із західними союзниками готують трирівневий план щодо стримування Росії від можливих нових агресивних дій проти нашої країни. До нього входять дипломатичні, економічні та військові заходи.

Про це розповів РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, зараз Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії щодо України, зокрема й військовий. Тому Київ та Захід вважають, що є реальна загроза, а не просто побоювання.

"Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі я говорив із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає. Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр та подальших агресивних дій", – розповів Куліба.

Міністр зазначив, що Київ заручається міжнародною підтримкою, щоб у Москви навіть не виникало бажання вторгатися до України. У зв'язку з цим іде робота над комплексним трирівневим планом стримування агресивних дій Росії.

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План стримування Росії

  • Перший рівень – дипломатичний. Полягає в тому, щоб партнери робили сильні, своєчасні публічні та непублічні заяви на підтримку України.
  • Другий рівень – економічний. Це нові санкції у найболючіші місця, у тому числі щодо "Північного потоку – 2", які можуть бути запроваджені за військову агресію Росії.
  • Третій рівень – військово-оборонний. Йдеться про військову допомогу Заходу Україні: додаткове озброєння, розвідка, підвищення військової присутності у повітрі та на воді у Чорному морі.

"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами залежно від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива", – резюмував Кулеба.

Росія справді може напасти?

Останніми тижнями поблизу українського кордону помітили велике скупчення військ РФ – було навіть опубліковано супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Дмитро Кулеба вже казав американським ЗМІ, що Росія може спробувати захопити нові території України. Тому зараз робиться все, щоби цього не допустити. А от західна розвідка попередила про плани військового вторгнення Росії цієї зими.

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Тим часом у США та НАТО вже заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається поблизу українських кордонів, та попередили Росію утриматись від нападу на Україну.

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