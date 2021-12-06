Армия РФ вблизи Украины может вырасти вдвое – Резников дал тревожный прогноз

Сейчас возле украинских границ находятся 94 тысячи военных РФ

Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие.

Об этом Резников сказал в комментарии эстонскому телеканалу ERR.

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"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", – сказал он.

Министр добавил, что такая концентрация сил РФ реальна: "Мы это отлично понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы".

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