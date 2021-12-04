Из Крыма на Донбасс – план нападения на Украину опубликовали западные СМИ

США обнародовали план нападения

Путина ждет поражение в Украине. Коллаж "Сегодня"

Два американских СМИ опубликовали карты "наступления России на Украину". Речь идет о The Washington Post и Bild, пишет Страна в Telegram.

По данным изданий, Россия может Украину атаковать в начале 2022 года. При этом делается оговорка "но Путин ещё решения не принял". То есть как обычно: может напасть, а может и нет.

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Этапы

По информации Bild на первом этапе будет удар из Крыма и с Донбасса РФ, планируется взять под контроль весь юг Украины вплоть до границы с Молдовой и Румынией.

На втором этапе будет нанесён удар с северо-востока с целью овладения всей восточной Украиной по левому берегу Днепра.

На третьем этапе удар будет нанесён с севера (в том числе и со стороны Беларуси) на Киев.

СМИ США отмечают, что украинская армия не сможет противостоять этому наступлению, а линия фронта может стабилизироваться лишь к западу от Киева.

Также пресса отмечает, что "Путин ещё не принял окончательного решения нападать или нет".

У США своя информация

Американская разведка имеет соответствующий документ со спутниковыми фотографиями. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.

Угроза вторжения РФ

Путин пока молчит

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.