Из Крыма на Донбасс – план нападения на Украину опубликовали западные СМИ

Два американских СМИ опубликовали карты "наступления России на Украину". Речь идет о The Washington Post и Bild, пишет Страна в Telegram.
По данным изданий, Россия может Украину атаковать в начале 2022 года. При этом делается оговорка "но Путин ещё решения не принял". То есть как обычно: может напасть, а может и нет.
Далее по теме
Этапы
- По информации Bild на первом этапе будет удар из Крыма и с Донбасса РФ, планируется взять под контроль весь юг Украины вплоть до границы с Молдовой и Румынией.
- На втором этапе будет нанесён удар с северо-востока с целью овладения всей восточной Украиной по левому берегу Днепра.
- На третьем этапе удар будет нанесён с севера (в том числе и со стороны Беларуси) на Киев.
- СМИ США отмечают, что украинская армия не сможет противостоять этому наступлению, а линия фронта может стабилизироваться лишь к западу от Киева.
- Также пресса отмечает, что "Путин ещё не принял окончательного решения нападать или нет".
У США своя информация
Американская разведка имеет соответствующий документ со спутниковыми фотографиями. На них видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать Москва туда с 15 ноября.
Путин пока молчит
Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.