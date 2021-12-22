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Вторгнення через Донбас: Росія збирає найманців для війни в Україні — ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 грудня, 16:09
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Набір найманців почався ще восени, а зараз готові вже відправляти на полігон
Російські найманці знову готуються до війни/Колаж "Сьогодні"
Російські найманці знову готуються до війни/Колаж "Сьогодні"

З осені в Росії відбувається вербування найманців, яким повідомляють, що вони вирушають на окуповані території Донецької та Луганської областей із подальшим маршем на Україну. Вербують для військового відрядження колишніх учасників приватних військових компаній (ПВК), учасників бойових дій на території України.

Про це дізналося російське агентство "Медуза".

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Що відомо

Журналістам видання колишній військовослужбовець Єгор, який брав участь у громадянській війні в Сирії як найманець ПВК "Вагнера", розповів, що восени йому запропонували нове бойове відрядження. "(Вербувальник) зателефонував місяці два тому. Сказав, що новий проєкт розгортається", – розповів чоловік "Медузі".

На початку грудня Єгор зустрівся з вербувальником, який розповів, що місце підготовки майбутнього загону – навчальний центр у хуторі Веселому під Ростовом-на-Дону, а далі висуваються у бік України. Він відмовився.

На думку Єгора, такого широкого набору на український напрямок не було вже кілька років. "Думаю, зараз найактивніша (кампанія. – Ред.) з 2014 року", – розповів співрозмовник "Медузи". При цьому він сумнівається, що загін таки відправлять до України: "Не можу в це повірити, якщо чесно. Думаю, вони просто поміряються силою деякий час. Нагорі теж розуміють, що це дикість. Шлях в нікуди".

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За даними "Медузи", пропозицію поїхати до "оплачуваного відрядження в Україну" з кінця листопада 2021 року отримали не лише професійні найманці, а й пересічні ветерани конфлікту на Донбасі. Іде набір і серед мешканців окупованих територій України.

Видання звернулося по роз'яснення до Міноборони Росії, проте на момент публікації відповіді не було.

Ситуація

  • 21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська. За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.
  • Цього ж дня на колегії Міноборони Росії президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу лякали співвітчизників американськими найманцями на Донбасі та розміщенням американської зброї в Україні.
  • Маячню Шойгу довелося коментувати представникам Пентагону та Держдепартаменту США. У Вашингтоні спростували московські заяви.
  • За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.
  • На початку тижня стало відомо, що розвідка Великої Британії попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії до України напередодні Різдва.

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