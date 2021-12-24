Россия подтянула к Украине танки и ПВО – Bloomberg

Путин может в любой момент резко увеличить численность своих войск вблизи наших границ

Россия продолжает стягивать силы к границе. Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает усиливать свою группировку войск вблизи границ Украины – замечены дополнительные силы в виде танков и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.

Частная британская разведка сообщает, что с ноября в приграничные с Украиной районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

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В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.

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