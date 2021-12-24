Россия подтянула к Украине танки и ПВО – Bloomberg

Россия продолжает усиливать свою группировку войск вблизи границ Украины – замечены дополнительные силы в виде танков и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.
Частная британская разведка сообщает, что с ноября в приграничные с Украиной районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.
В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
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Угроза вторжения РФ
- На днях британский таблоид Daily Star, со ссылкой на свои источники в разведке, сообщил, что Россия может напасть на Украину 24 декабря, то есть якобы сегодня. Эту дату даже увязали с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
Хотя экс-глава СБУ, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что нападения накануне католического Рождества не будет. По его мнению, данные разведчиков Великобритании о возможном военном вторжении РФ на территорию Украины – это сигнал на опережение для Кремля о том, что мир в курсе планов Путина.
- Также недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об увеличении количества войск РФ. По его словам, в 200 км от нашей границы находятся 122 тысячи солдат. Но и это еще не все.