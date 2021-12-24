Росія підтягла до України танки та ППО – Bloomberg

Путін може будь-якої миті різко збільшити чисельність своїх військ поблизу наших кордонів

Росія продовжує стягувати сили до кордону. Колаж "Сьогодні"

Росія продовжує посилювати своє угруповання військ поблизу кордонів України – помічені додаткові сили у вигляді танків та систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на супутникові знімки, вивчені воєнно-розвідувальною компанією Janes.

Приватна британська розвідка повідомляє, що з листопада до прикордонних з Україною районів було переміщено танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони.

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Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.

Загроза вторгнення РФ