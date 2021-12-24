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Росія підтягла до України танки та ППО – Bloomberg

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 11:47
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Путін може будь-якої миті різко збільшити чисельність своїх військ поблизу наших кордонів
Росія продовжує стягувати сили до кордону. Колаж "Сьогодні"
Росія продовжує стягувати сили до кордону. Колаж "Сьогодні"

Росія продовжує посилювати своє угруповання військ поблизу кордонів України – помічені додаткові сили у вигляді танків та систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на супутникові знімки, вивчені воєнно-розвідувальною компанією Janes.

Приватна британська розвідка повідомляє, що з листопада до прикордонних з Україною районів було переміщено танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони.

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Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.

Загроза вторгнення РФ

  • Днями британський таблоїд Daily Star, з посиланням на свої джерела у розвідці, повідомив, що Росія може напасти на Україну 24 грудня, тобто нібито сьогодні. Цю дату навіть ув'язали з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

  • Хоча ексголова СБУ, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що нападу напередодні католицького Різдва не буде. На його думку, дані розвідників Великої Британії про можливе воєнне вторгнення РФ на територію України – це сигнал на випередження для Кремля про те, що світ в курсі планів Путіна.

  • Також нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про збільшення кількості військ РФ. За його словами, за 200 км від нашого кордону перебувають 122 тисячі солдатів. Але це ще не все.

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