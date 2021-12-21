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Нападет ли Россия в канун Рождества – генерал объяснил разведданные Британии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
21 декабря, 17:20
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Москва сама может провоцировать так называемые утечки информации, считает Маломуж
Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что данные разведчиков Великобритании о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля.

Об этом он сказал в интевью Новости.LIVE.

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"Разведка Великобритании дала нам сценарий возможного развития событий и очертила острейший, чтобы предупредить о конкретных военных операциях России. Также это как прогноз на опережение и сигнал России, что США, Великобритания и представители НАТО в курсе и готовы противодействовать такому развитию событий", – сказал Маломуж.

По его словам, в данной ситуации разведка целенаправленно выдает данную информацию, чтобы консолидировать все силы, в том числе и на самом высоком политическом уровне. Также она выставляет России жесткие требования по недопущению данного сценария и предупреждению о возможных последствиях.

"Москва сама может провоцировать так называемые утечки информации, чтобы нагнетать ситуацию и заставить Запад согласиться на существующие предложения еще до Нового года. Это невступление Украины в НАТО и нерасширение Альянса в Украине, Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии", – считает генерал .

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В то же время эксглава разведки предполагает, что президент России Владимир Путин может и не приступить к реальным военным действиям. Однако при этом следует быть готовым к любым сценариям.

"Нам следует консолидировать наши внутренние военные силы и вместе с нашими союзниками предупредить такие сценарии. Это могут быть переговоры команды Байден – Зеленский, Джонсон – Зеленский, с представителями НАТО и странами-гарантами – Германией и Францией, а также с Путиным. Потому как начнется война – остановить ее очень тяжело", – подытожил Маломуж.

Угроза вторжения РФ в Украину

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