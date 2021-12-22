Стоят в 200 км от границы: Данилов назвал новое количество войск РФ

Недалеко от российской-украинской границы сосредоточено более ста тысяч военных РФ. Такие данные привел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.
"То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143, 5 тысячи военнослужащих Российской Федерации – на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", – сообщил Данилов.
Он отметил, что Украина регулярно отслеживает передвижение российских военных и знает обстановку на границе. Кроме того, СНБО и президент Украины держат ситуацию на контроле.
"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит, и четко знаем количество военных, которые есть со стороны РФ", – сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация на украинско-российской границе, где располагаются российские войска, неспокойная.
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Говоря о вторжении в Украину, он отметил, что это не произойдет за один день, поэтому, необходимо к этому готовиться и постоянно все контролировать и отслеживать.
Россия стягивает войска к границе с Украиной
- 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
- 7 декабря в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
- В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".
НАТО следит за Россией
Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.
21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.