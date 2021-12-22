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Стоять за 200 км від кордону: Данілов назвав нову кількість військ РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 15:57
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За словами секретаря РНБО, ситуація на кордоні неспокійна
На відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисячі військових
На відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисячі військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Неподалік російсько-українського кордону зосереджено понад сто тисяч військових РФ. Такі дані навів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Інтерфакс-Україна.

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ... На сьогодні те, що ми бачимо, це 122 тисячі перебвають за 200 км і 143,5 тисячі військовослужбовців Російської Федерації – на відстані 400 км у цьому радіусі від нашого кордону", – повідомив Данілов.

Він зазначив, що Україна регулярно відстежує пересування російських військових та знає обстановку на кордоні. Крім того, РНБО та президент України тримають ситуацію на контролі.

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"Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається, та чітко знаємо кількість військових, які є з боку РФ", – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що ситуація на українсько-російському кордоні, де розташовуються російські війська, неспокійна.

Говорячи про вторгнення до України, він зазначив, що це не відбудеться за один день, тому необхідно до цього готуватися і постійно все контролювати та відстежувати.

Росія стягує війська до кордону з Україною

  • 18 грудня було зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що скупчилися біля кордонів України.
  • 7 грудня у ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загальна кількість російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
  • Водночас колишній заступник генерального секретаря НАТО американський дипломат Александер Вершбоу заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити, війська поблизу українського кордону – це лише тиск на Київ та перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може запровадити війська на Донбас під виглядом "миротворців".

НАТО слідкує за Росією

Північноатлантичний Альянс привів у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна чисельність яких становить 40 тисяч військовослужбовців

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21 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська. За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.

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