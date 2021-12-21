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Військ РФ поблизу України дедалі більше – Столтенберг озвучив тривожні дані

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 16:59
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Незважаючи на заклики до деескалації, Росія не відступає від своїх планів
Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною
Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує стягувати до кордонів України додаткові війська. З таким твердженням виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це пише ТАСС.

За його словами, концентрація військових сил відбувається, незважаючи на заклики до деескалації.

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"Нарощування сил триває. Точні завдання цієї концентрації сил незрозумілі, але ми бачимо, як поетапно там з'являється дедалі більше сил: артилерії, бойових підрозділів, танків поблизу українського кордону", – сказав він.

Російські війська біля кордону

  • 18 грудня було зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
  • 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що скупчилися біля кордонів України.
  • 7 грудня у ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Що думає Путін

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

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