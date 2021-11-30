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Вторгнення Росії до України: Путін назвав умови

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 14:47
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Путін запропонував налагодити відносини
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України, президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося. Про це повідомляють РІА Новини .

"Дивіться, про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року. Але, як бачите, це не трапилося. Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати", – сказав він.

За його словами, річ у тім, щоб налагодити відносини: зі створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності.

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"От якщо ми щиро до цього прагнутимемо, то жодних погроз ніхто не відчуватиме", – заявив Путін.

Раніше ми писали про те, що президент України на прес-марафоні 26 листопада сказав, що лідер РФ Володимир Путін має привселюдно заявити про відсутність планів нападу на Україну.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки , на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.

Що думає Україна

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій . За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.

Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні . На його думку, Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом своїми військовими погрозами.

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У свою чергу Дмитро Ярош нещодавно передрік швидкий розпад Росії . Він вважає, що Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим.

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