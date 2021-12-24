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Лавров пригрозил масштабной войной в Европе – причем здесь Украина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 декабря, 11:59
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Россия просит не вмешивать Украину в переговоры с НАТО
Лавров считает, что Россия и США сами разберутся
Лавров считает, что Россия и США сами разберутся / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты должны перестать "опекать" Украину, иначе это выльется в серьезный конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – сказал он.

Россия против Украины в НАТО

23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО… А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии, и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление главы российского государства и отметил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток. "НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – сказал он.

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