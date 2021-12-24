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Від Байдена вимагають озброїти Україну – яку зброю чекати

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 грудня, 21:58
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У Сенаті США існує єдина думка щодо посилення військової підтримки України
У Сенаті США повністю підтримують надання додаткової допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"
У Сенаті США повністю підтримують надання додаткової допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"

Сенатори США звернулися до президента Джозефа Байдена з пропозицією передати Україні зенітні, протитанкові та протикорабельні комплекси, а також повідомили, що таку ідею підтримують обидві провідні партії США – Демократична та Республіканська. На думку сенаторів, це може допомогти стримати агресію Росії.

Про це йдеться у спільній статті сенаторів Роба Портмана (республіканець від штату Огайо) та Джини Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир), яка вийшла 24 грудня в американській газеті The Washington Post.

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Потрібно допомогти Україні

Звернення сенаторів містить три пропозиції до адміністрації Білого дому.

"По-перше, Сполучені Штати повинні збільшити обсяг військового озброєння, яке вони спрямовують в Україну, щоб підвищити обороноздатність країни та адаптувати це озброєння до загрози, з якою зіткнуться українці... У Конгресі ми виступали за збільшення допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати мають прискорити темпи допомоги та надання зенітних, протитанкових та протикорабельних систем, а також засоби радіоелектронної боротьби", – написали сенатори.

По-друге, на думку політиків, адміністрація Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну поступитися контролем над Донбасом у порушенні Мінських домовленостей.

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"Росіяни використовують там той самий сценарій, що і в Криму і в окупованих грузинських регіонах Південної Осетії та Абхазії, прагнучи легітимізувати свою незаконну окупацію, підтримуючи сепаратистські сили, заохочуючи створення місцевих проросійських урядів і видаючи російські паспорти місцевим жителям", – зазначили Джина Шахін та Роб Портман.

Політики резюмували, що президент Байден має вимагати від Росії відвести війська від кордонів України до початку будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Північний потік – 2"

По-третє, Байдену слід серйозно переглянути питання про введення санкцій стосовно газопроводу "Північний потік – 2".

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"Зрозуміло, що Володимир Путін готовий знехтувати міжнародними нормами, щоб просувати те, що Держдепартамент назвав емоційним порядком денним щодо возз'єднання Радянського Союзу. Адміністрація має тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб не допустити введення трубопроводу в експлуатацію; у кращих інтересах Європи позбавити Путіна ще одного важеля впливу на наших союзників", – наголосили сенатори.

Ситуація

  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 24 грудня в черговий раз заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська ні для кого не становлять загрози, а лише гарантують безпеку Росії.
  • Американське агентство Bloomberg повідомило, що Росія підтягнула до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні.
  • Російське незалежне видання "Медуза" повідомило, що Росія збирає найманців для війни в Україні. Набір бойовиків розпочався ще восени, а зараз їх уже готові відправляти на полігон.
  • Свою порцію погроз США отримали від глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який зажадав, щоб Вашингтон припинив "опікати" Україну, інакше це виллється у серйозний конфлікт.

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