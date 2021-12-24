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У Кремлі назвали причину накопичення військ поблизу України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
24 грудня, 13:20
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Росію "примушують" вживати певних заходів, заявив Пєсков
Росія продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів України. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів України. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська ні для кого не загрожують і нібито повинні гарантувати безпеку Росії.

Про це повідомляє Пул №3.

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"Я хочу нагадати ще раз, що хоч би що робила Росія зі своїми військами, вона робить це на власній території. І тут ми навряд чи можемо дозволити і погодитися з тим, щоб хтось заперечував це наше суверенне право", – сказав Пєсков.

За його словами, Росія вживає певних дій щодо переміщення та передислокації своїх збройних сил у рамках власної території на тлі нібито "недружніх дій опонентів".

"Проводять (США, НАТО. – Ред.) дуже недвозначні маневри, навчання в безпосередній близькості наших кордонів, здійснюють польоти розвідувальної авіації, переміщення кораблів тощо", – додав Пєсков.

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Війська РФ на кордоні з Україною

  • Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
  • ЗМІ пишуть, що Росія збирає найманців для війни в Україні. Набір бойовиків розпочався ще восени, а зараз їх уже готові відправляти на полігон.
  • За даними німецького тижневика Die Welt, не на території України, а в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.

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