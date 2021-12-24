У Кремлі назвали причину накопичення військ поблизу України

Росію "примушують" вживати певних заходів, заявив Пєсков

Росія продовжує нарощувати військову присутність біля кордонів України. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська ні для кого не загрожують і нібито повинні гарантувати безпеку Росії.

Про це повідомляє Пул №3.

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"Я хочу нагадати ще раз, що хоч би що робила Росія зі своїми військами, вона робить це на власній території. І тут ми навряд чи можемо дозволити і погодитися з тим, щоб хтось заперечував це наше суверенне право", – сказав Пєсков.

За його словами, Росія вживає певних дій щодо переміщення та передислокації своїх збройних сил у рамках власної території на тлі нібито "недружніх дій опонентів".

"Проводять (США, НАТО. – Ред.) дуже недвозначні маневри, навчання в безпосередній близькості наших кордонів, здійснюють польоти розвідувальної авіації, переміщення кораблів тощо", – додав Пєсков.

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Війська РФ на кордоні з Україною