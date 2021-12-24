Лавров пригрозив масштабною війною в Європі – причому тут Україна

Росія просить не втручати Україну в переговори з НАТО

Лавров вважає, що Росія та США самі розберуться / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати повинні перестати "опікати" Україну, інакше це виллється у серйозний конфлікт. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Інтерфакс .

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги "опікуються" своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту у Європі", – сказав він.

Росія проти України в НАТО

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції зажадав від Заходу надати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли , що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву глави російської держави і зазначив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. "НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – сказав він.