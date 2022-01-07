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НАТО готовится к агрессии РФ против Украины – Столтенберг

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 января, 18:54
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Альянс практически отказал Москве в удовлетворении требования о нерасширении
Столтенберг считает, что Россия все еще угрожает Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Столтенберг считает, что Россия все еще угрожает Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

НАТО проводит подготовку перед переговорами с Россией, которые намечены на 12 января и на которых будет обсуждаться соглашение о предоставлении Москве гарантий от нерасширения Альянса на восток. 7 января состоялось закрытое заседание министров иностранных дел стран – членов НАТО. После заседания генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ни под каким видом не пойдет на компромисс с РФ.

Об этом сообщается в заявление миссии США в НАТО, размещенном в Твиттере.

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Заявление Столтенберга

В своем заявлении Столтенберг сказал, что Россия продолжает наращивать свои военные силы на границе с Украиной. НАТО ни под каким видом не пойдет на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы. Однако диалог с Москвой необходим, поскольку возможен новый военный конфликт в Европе из-за Украины.

"Мы уже видели, как Кремль использовал военную силу против своих соседей. России придется заплатить высокую цену", – предупредил секретарь Альянса.

Он также сказал, что НАТО не согласится на меры, которые ограничат ее возможности защищать периферийные страны альянса. В случае провала переговоров по безопасности России и НАТО, альянс готовится к агрессии РФ против Украины, которая является "ценным партнером", сказал Столтенберг.

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"Мы готовы заниматься контролем над вооружениями с Россией, как обычными, так и ядерными, но это должно быть взаимным. Это другое дело введения односторонних ограничений... Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть члены НАТО второго сорта, когда НАТО как альянсу не разрешено их защищать", – передает слова Столтенберга агентство Reuters.

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