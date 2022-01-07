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Україні приготували військову допомогу від США – які умови

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 січня, 20:53
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ЗМІ дізналися, як Вашингтон має намір стримувати Москву
Військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"
Військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"

Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні.

Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на джерела.

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Що відомо

"Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додаток до американської військової допомоги, яка вже надходить до Києва", – повідомляє видання. Подробиць поки що ніхто не називає.

За інформацією джерела, на такий крок Білий дім піде у випадку, якщо Росія продовжить демонструвати агресію щодо України на очікувану відмову від підписання кремлівської угоди про нерозширення НАТО на схід.

За даними NBC, Вашингтон готовий обговорити із Росією двостороннє скорочення кількості військ у Східній Європі та кількості військових навчань, що проводяться в регіоні. Проте для РФ таке скорочення військових Штатів пов'язують із виходом збройних формувань із Донбасу.

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Військова допомога США

  • У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.
  • Загалом на 2021 рік в оборонному бюджеті США для України було виділено 250 млн доларів, а у квітні вже говорилося про 300 млн доларів.
  • В оборонному бюджеті на цей рік для України закладено $300 млн допомоги у сфері безпеки.
  • Перед святами сенатори США звернулися до президента Джо Байдена з пропозицією передати Україні зенітні, протитанкові та протикорабельні комплекси, а також повідомили, що таку ідею підтримують обидві провідні партії США – Демократична та Республіканська. На думку сенаторів, це може допомогти стримати агресію Росії.

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