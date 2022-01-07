Україні приготували військову допомогу від США – які умови

ЗМІ дізналися, як Вашингтон має намір стримувати Москву

Військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"

Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні.

Про це повідомляє американський телеканал NBC з посиланням на джерела.

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Що відомо

"Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США для України на додаток до американської військової допомоги, яка вже надходить до Києва", – повідомляє видання. Подробиць поки що ніхто не називає.

За інформацією джерела, на такий крок Білий дім піде у випадку, якщо Росія продовжить демонструвати агресію щодо України на очікувану відмову від підписання кремлівської угоди про нерозширення НАТО на схід.

За даними NBC, Вашингтон готовий обговорити із Росією двостороннє скорочення кількості військ у Східній Європі та кількості військових навчань, що проводяться в регіоні. Проте для РФ таке скорочення військових Штатів пов'язують із виходом збройних формувань із Донбасу.

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Військова допомога США