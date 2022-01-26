Літак набитий зброєю: "Джавеліни" прилетіли в Київ (фото)

Україна чекає на четвертий літак з американською зброєю для ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Про це в Twitter написав журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер і опублікував фото.

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7 - Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

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Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

"Джавеліни" у Києві! Новий вантаж оборонних засобів – пускові установки та ракети – загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром чекаємо прильоту четвертого птаха з великої зграї", – написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

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Повідомляють, що четвертий літак з американською зброєю для ЗСУ сьогодні вже взяв курс на Київ. Він вилетів з авіабази Довер у штаті Делавер і летить в аеропорт "Бориспіль".

Військова допомога Україні

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin та 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів. А в жовтні цього року США вирішили продати Україні 150 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39,2 млн доларів.