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Країни НАТО мають намір озброїти Україну – хто і чим допоможе

Наталія Магдик Наталія Магдик
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10 січня, 18:39
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На тлі загрози вторгнення Росії Україні допоможуть обладнанням, інструкторами, реабілітацією
Військова допомога буде включати, як зброю, так і військову співпрацю і реформи
Військова допомога буде включати, як зброю, так і військову співпрацю і реформи / Фото: Колаж: Сьогодні

Чехія, Литва, Канада та Німеччина мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Про це заявили представники МЗС країн НАТО, повідомляють видання CTV News і Respekt.

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розповів, що Прага вже координує із союзниками по НАТО свої кроки щодо запобігання подальшій російській агресії проти України.

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Він зазначив, що стратегія НАТО заснована на посиленні стримування та оборони на східному фланзі та чіткому інформуванні Росії про наслідки у разі її агресії.

"На національному рівні Чехія зосереджена на зміцненні власної стійкості до наслідків дій Росії та на двосторонньому посиленні допомоги Україні у низці галузей, включно з військовим співробітництвом, та ширших реформах як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – зазначив Ліпавський.

Литва

Міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що Литва 10 січня затвердила план військової підтримки України. Насамперед буде збільшена кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори, продовжено лікування українських військовослужбовців.

"Ми маємо намір підтримати Україну реальними практичними заходами, зокрема збільшити кількість інструкторів для нашої бойової навчальної місії та надати деяку матеріальну допомогу", – сказав міністр.

Він зазначив, що готується ухвала уряду про передачу Україні найближчим часом тепловізорів. Крім того, міністр пообіцяв, що Литва "зобов'язується щорічно передавати необхідне обладнання щонайменше на один мільйон євро".

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Канада

Глава канадського зовнішньополітичного відомства Мелані Жолі заявила, що, можливо, її країна постачатиме зброю Україні через ескалацію ситуації.

"Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нагромадження військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку нині несе Росія, у мене була у п'ятницю важлива зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність та рішучість", – наголосила Жолі.

Німеччина

В уряді ФРН заявили, що допомагають Україні у військовій галузі й свою політику не змінюватимуть.

Прессекретар МЗС Андреа Зассе згадала про будівництво військового шпиталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у шпиталях Бундесверу.

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Загроза вторгнення в Україну

  • На початку 2022 року російська армія може вторгнутися на територію України. Сьогодні біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових РФ, а атака може статися у другій половині січня.
  • Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович порівняв нарощування Росією військових сил поблизу нашого кордону з подіями початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.

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