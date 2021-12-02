ЄС дасть Україні мільйони на оборону: що увійде до "пакету допомоги"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Рада ЄС прийняла рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Він зазначив, що наша держава високо цінує цей крок.
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.
"Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату і, нарешті, маємо позитивне рішення – завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів з інститутами Євросоюзу та його державами-членами", – зазначив Кулеба.
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За словами міністра, у "пакеті допомоги" будуть матеріально-технічні засоби для розвитку та зміцнення потенціалу ЗСУ за чотирма напрямками: медицина, інженерні можливості, заходи з розмінування, мобільності та логістики, а також кібербезпека.
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